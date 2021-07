Per vivere le esperienze del cinema a casa una soundbar è indispensabile. Puoi acquistare quella di Yamaha su Amazon a soli €154,99 in promozione. Lo sconto del 38%, infatti, ti fa risparmiare ben €94,00 che non sono di certo da ignorare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Il grande cinema arriva nel tuo salotto grazie alla soundbar Yamaha

Se hai sempre sognato di guardare i tuoi film preferiti sul divano di casa tua ma di godere di un audio spettacolare, la soundbar di Yamaha è il prodotto giusto. Grazie alle sue tecnologie ti consente di vivere un'esperienza ricca e immersiva tanto da farti sembrare all'interno del film con i protagonisti.

Con una dimensione compatta, la puoi installare sia su mobile TV che optare per l'aggancio su parete. Questa ultima scelta è comoda sia nel caso in cui tu voglia risparmiare dello spazio che nel caso in cui tu abbia effettivamente la TV sospesa.

Al suo interno è presente Amazon Alexa integrata e quindi puoi controllarla mediante semplici comandi vocali. Se invece ami utilizzare lo smartphone, puoi scaricare l'applicazione dedicata che ti permette di gestire tutti gli altoparlanti installati in casa tua con un solo click.

Questo prodotto gode di tecnologia Bluetooth e quindi può essere collegata a qualsiasi dispositivo tu voglia. Se ad esempio vuoi ascoltare della musica ti basta accoppiarla allo smartphone per iniziare riprodurre i brani in alta qualità. Inoltre non devi sottovalutare lo speaker vero e proprio visto che offre un audio Surround 3D da paura.

Inoltre se vuoi dilazionare il pagamento, puoi scegliere l'opzione di rateizzazione al momento del check-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

