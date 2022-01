Soundbar 50W doppio speaker multiuso a 47€: BOMBA Amazon del lunedì

Una soundbar 50W, con doppio speaker per audio stereo eccezionale, che non potrebbe essere più versatile. Un sistema multiuso, che puoi sfruttare in un sacco di contesti. Adesso, grazie alle super offerte Amazon del momento, lo porti a casa a 47€ circa appena. Un’offerta limitata del lunedì, della quale puoi approfittare semplicemente spuntando il coupon in pagina e completando l’ordine al volo. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Pochi pezzi disponibili.

Soundbar 50W doppio speaker: a questo prezzo è un affare

Un prodotto che punta su un design compatto per permetterti di poterlo sistemare dove preferisci. Che si tratti di posizionarlo sotto il PC o sotto la TV, non ci sarà alcun problema di spazio. Grazie al sistema di connessione multipla, avrai massima libertà anche sotto questo punto di vista: puoi puntare sul sistema a cavo oppure sulla possibilità di usare il Bluetooth. Anzi, grazie a questa possibilità, potrai collegare due dispositivi contemporaneamente.

Per esempio, connetti la TV e – contemporaneamente – colleghi anche lo smartphone. In questo modo, quando vuoi gustare la tua musica preferita in streaming, puoi farlo direttamente dal tuo device. Grazie al telecomando in dotazione, puoi configurare facilmente qualsiasi parametro e non solo, puoi accendere e spegnere il dispositivo comodamente dal divano.

La potenza massima di 50W, e la presenza di un doppio speaker integrato, ti permetteranno di godere di un audio eccezionale, ben definito e avvolgente, oltre che – naturalmente – alto. Insomma, un prodotto bello, versatile e performante. A questo prezzo, questa soundbar è un vero e proprio affare. Per accaparrartela a 47€ circa appena da Amazon, tutto quello che occorre fare è spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Pochissimi pezzi a disposizione.