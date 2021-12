Soundbar 40W lunga 80cm a 47€: OFFERTACCIA Amazon

Il momento di prendere una bella soundbar a prezzo super è adesso. Lunga ben 80 centimetri e con 40W di potenza, puoi sfruttarla a cavo o con il Bluetooth. Su Amazon a questo prezzo è un autentico affare: puoi portarla a casa a 47€ circa appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Pochi pezzi disponibili.

Eccezionale soundbar in gran sconto su Amazon

Un prodotto di design, pensato per non scomparire sotto la televisione, tutt'altro. La sua lunghezza, lo rende perfetto per completare l'angolo TV, con un oggetto che attiri l'attenzione per il suo appeal estetico.

Decidi come preferisci abbinarlo ai tuoi dispositivi. Puoi sfruttare il cavo (ottico oppure jack da 3,5 millimetri) o scegliere il wireless. Questo gioiellino è dotato infatti di connessione Bluetooth: proprio questa caratteristica aggiuntiva lo rende perfetto da abbinare non solo alla TV. Immagina di voler ascoltare la tua musica preferita con ottima qualità: basterà un attimo per abbinare il tuo smartphone e riprodurla.

Con 40W di potenza degli speaker e un subwoofer integrato, non potrai che godere di eccezionale qualità di ascolto. Un'esperienza audio di livello superiore, sia che si tratti di guardare un film, sia che tu voglia ascoltare musica. In omaggio ricevi anche un telecomando per la gestione rapida.

Insomma, una soundbar lunga 80cm e con 40W di potenza, a questo prezzo, è un vero e proprio regalo: completa rapidamente l'ordine da Amazon per averla a 47€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.