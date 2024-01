Sound SPAZIALE e design PREMIUM: Sony WF-C500 al 53% in meno

Amazon è ancora una volta pronto a lasciarti senza fiato con una offerta mozzafiato: le popolarissime e apprezzatissime cuffie true wireless Sony WF-C500 sono in vendita al prezzo più conveniente di sempre.

Sfruttando lo sconto immediato del 53%, infatti, il device del colosso hi-tech può essere tuo spendendo la cifra ridicola di appena 46€ con tanto di consegna rapida e gratuita con i servizi Prime di Amazon.

53% di sconto folle su Amazon per le cuffie true wireless Sony WF-C500: occasione d’oro

Al prezzo di un comune paio di cuffie true wireless di fascia economica hai a portata di mano un device di alto livello, sia dal punto di vista del design che per quanto riguarda le specifiche tecniche. Sony WF-C500 ti conquista fin da subito con la batteria di lunghissima durata, un impianto audio eccellente e la completa compatibilità con i dispositivi mobile iOS e Android; come se non bastasse è anche presente la tecnologia Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) per una esperienza di ascolto il più simile a quella della registrazione originale in studio.

Oggi è davvero impossibile lasciarsi scappare questa offerta di Amazon sulle cuffie true wireless a marchio Sony, a maggior ragion se consideri lo sconto folle del 53%; fatti furbo e mettile subito nel carrello per sfruttare i servizi Prime per riceverle direttamente a casa senza costi di spedizione extra.

