Sound POTENTE e design SPETTACOLARE: Creative Pebble Plus costa 36€

Se passi molto tempo al PC e sei amante della musica, quest’oggi l’apprezzatissimo sistema audio 2.1 Creative Pebble Plus è in vendita su Amazon al prezzo più conveniente di sempre. Se fai in fretta, infatti, oggi ti bastano appena 36€ per ricevere a casa un impianto audio di cui non ti pentirai.

Di design e con tanto di subwoofer per spingere al massimo le frequenze basse, il sistema 2.1 della Creative ti sorprende per la sua qualità audio e le funzionalità extra pensate per soddisfare le tue personali esigenze.

Il perfetto sistema 2.1 per PC Creative Pebble Plus costa poco su Amazon

Dotato di un facile sistema di bilanciamento del volume per gestire rapidamente la potenza audio in uscita, l’impianto 2.1 supporta anche la modalità a guadagno elevato: se l’attivi puoi spingere al massimo gli altoparlanti Creative ottenendo così bassi potenti e sound generale ancora più avvolgente. Inoltre, si collega rapidamente a ogni dispositivo tramite l’usciva AUX da 3.5 mm e si alimenta con una semplice presa USB.

Preparati a un’esperienza di ascolto davvero soddisfacente senza spendere una cifra proibitiva; metti subito nel carrello di Amazon il sistema audio 2.1 della Creative per riceverlo direttamente a casa già nella giornata di domani, senza nemmeno spendere un euro di spese di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

