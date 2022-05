Sottocosto Unieuro: iniziano i giorni di sconti imperdibili

Continuano le promozioni a suon di prezzi pazzi. Con Sottocosto Unieuro è iniziata una maratona di sconti imperdibili che durerà 10 giorni. L’iniziativa terminerà il 5 giugno, salvo esaurimento scorte e permette a tutti di accedere a una ricca selezione di prodotti super convenienti.

Ad esempio, grazie al Sottocosto Unieuro, acquisti il Samsung Galaxy Tab A7 a soli 109,99 euro, invece di 169,99 euro. Si tratta di un tablet Android entry level adatto a chi ne fa un utilizzo scolastico o di lavoro.

Consultare le email e i social network, leggere e vedere immagini o video sarà molto più pratico ed efficace. Il suo schermo da 8,7 pollici non solo garantisce un’estrema portabilità, ma permette anche una visione dei contenuti chiara e immersiva.

Comunque il Sottocosto Unieuro non è solo tablet, ma è anche smartphone, smartwatch, PC e Smart TV. Scopriamo insieme alcune delle tantissime offerte disponibili sul sito online dove è possibile ordinare in totale comodità facendosi spedire i prodotti a casa o prenotandone il ritiro presso il negozio più vicino.

Sottocosto Unieuro: prezzi bassi fino al 5 giugno

Sottocosto Unieuro è sinonimo di prezzi bassi. Ed effettivamente, le offerte disponibili con questo super volantino sono davvero tantissime e tra le più convenienti. Non solo hai l’imbarazzo della scelta, ma risparmierai anche parecchio. Insomma, questo è proprio un buon modo per inaugurare l’arrivo dell’estate.

Corse, passeggiate e nuotate saranno tutte monitorate dall’eccezionale Samsung Galaxy Watch4 tuo a soli 159,99 euro, invece di 26,90 euro. Stiamo parlando di uno sconto pari al 40% per questo smartwatch davvero all’avanguardia.

Grazie al display Super AMOLED avrai tutto sotto controllo. Potrai monitorare i progressi del tuo fitness grazie al primo dispositivo che misura comodamente dal polso la composizione corporea. Tieni traccia di ogni esercizio e controlla la tua salute grazie al sensore che verifica la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna.

Per finire, la ciliegina sulla torta del Sottocosto Unieuro. Chi avrebbe mai detto che una Smart TV così speciale potesse arrivare a costare così poco. Acquista l’eccezionale Xiaomi Mi LED TV 4A 32″ a soli 169,99 euro, invece di 279,90 euro.

Entra in un mondo completamente a colori dove le immagini sono solo in alta definizione. Goditi un’esperienza visiva immersiva con un effetto di profondità che migliora notevolmente la qualità di ciò che vedi. Inoltre, integra Android TV e tutte le piattaforme più utilizzate per lo streaming on demand.

Ti ricordiamo che con il Sottocosto Unieuro, pagando online scegliendo PayPal potrai dividere l’importo dei tuoi ordini in 3 comode rate a interessi zero. Inoltre, questa funzionalità PayPal non richiede nemmeno l’invio di busta paga o altre garanzie.

