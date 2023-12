Sottocosto Unieuro: Lenovo IdeaPad Slim 3 con Ryzen 7 a soli 599€

Il Lenovo IdeaPad Slim 3, con processore AMD Ryzen 7, 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB, è tra le offerte del giorno Unieuro nell’ambito della campagna promozionale Sottocosto. Oggi è possibile acquistarlo a soli 599€ invece di 799,90€, grazie al 25% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Ecco il link all’offerta.

Lenovo IdeaPad Slim 3 è uno dei migliori notebook nella fascia media del mercato oggi disponibili. In più, grazie all’offerta di Unieuro, si può scegliere di acquistarlo anche in 3 rate a interessi zero da 199,66€ al mese.

Lenovo IdeaPad Slim 3 in sconto del 25% sul sito di Unieuro

Il nuovo notebook dal design slim di Lenovo è rivolto a quanti usano il PC portatile in mobilità, trovandosi per motivi di lavoro o studio spesso lontano da casa. Portabilità che fa rima con solidità, grazie alla struttura robusta conforme alle specifiche militari. Questo significa che è possibile trasportarlo anche nelle condizioni di viaggio più estreme senza temere che si possa danneggiare.

Il modello in offerta monta un processore Ryzen 7 7730U, un SSD da 1 TB, 16 GB di RAM e il sistema operativo Windows 11 in versione Home. In più è presente uno schermo standard da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

Il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, con Ryzen 7 e un SSD da 1 TB, è in offerta a 599€ sul sito unieuro.it. E in più, tutti gli utenti possono usufruire delle spese di spedizione gratuite. Ricordiamo infine che la promozione Sottocosto terminerà il prossimo 16 dicembre.

