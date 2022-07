Sottocosto Bose: sconti MAI VISTI su cuffie e speaker

Quando si parla di dispositivi audio, Bose è la regina indiscussa del mercato consumer. La qualità dei prodotti Bose è indubbia, sia in termini di assemblaggio che per quanto riguarda la riproduzione audio e le funzioni software. Oggi il noto brand ha avviato una serie di sconti molto interessanti su diversi prodotti come cuffie e speaker bluetooth, in questo articolo ve ne segnaliamo alcuni.

Le vacanze sono alle porte e non c’è modo migliore di addolcire le giornate ascoltando la nostra musica preferita, anche al mare o in montagna. Se si è da soli, le cuffie Bose sono perfette per coinvolgere l’utente a 360 gradi, isolando l’ambiente esterno tramite il sofisticato sistema di Active Noise Reduction. Mentre quando si è in compagnia le casse bluetooth di Bose offrono una potenza tale da movimentare una festa tra amici con della buona musica.

Offerte Bose su Cuffie Wireless

Partiamo dalle cuffie senza fili, Bose ha un catalogo fitto di modelli di fascia media e alta e oggi troviamo in offerta alcune delle migliori soluzioni in commercio. Partendo dalle classiche over-ear, le Bose SoundLink sono perfetta da portare in viaggio durante spostamenti in treno o aereo, il sistema di cancellazione del rumore è molto efficace ed annulla completamente i rumori esterni, funzione ideale per lavorare o guardare film e serie TV senza alcun disturbo.

Oggi su Amazon questo modello si trova in offerta a 179,99€ invece che 229,99€.

Bose SoundLink Around Ear II – 179,99€ | Link all’acquisto

Troviamo in offerta anche alcune soluzioni in-ear, come le ottime Bose Sport Earbuds, a mani basse tra le migliori cuffie true wireless in circolazione. Disponibili in varie colorazioni con uno sconto del 25%, questo modello è perfetto da indossare mentre si corre o ci si allena in palestra, il design ergonomico tiene le cuffie ben salde all’orecchio.

Sono disponibili in offerta su Amazon a 150€ invece di 199,99€.

Bose Sport Earbuds – 150€ | Link all’acquisto

Continuiamo a parlare di cuffie sportive con le Bose SoundSport, un modello super apprezzato dagli amanti della corsa. Si tratta di auricolari in ear bluetooth, collegati tra loro da un cavo che ospita dei pratici pulsanti per controllare la riproduzione multimediale. Questa soluzione è un’alternativa più che valida alle true wireless e oggi si trovano in offerta su Amazon a 94€ invece di 149,95€, conil 37% di sconto.

Bose SoundSport – 94€ | Link all’acquisto

Offerte Bose su Speaker Bluetooth

Passiamo agli speaker bluetooth, tra i quali troviamo un paio di modelli in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre. Vi segnaliamo 2 modelli piuttosto compatti ma fin troppo potenti, perfetti per movimentare le serate tra amici durante le vacanze estive.

La prima soluzione si chiama Bose SoundLink Micro, ed è la versione più compatta degli speaker Bose. Nonostante le dimensioni ridotte, questo modello offre bassi profondi ed alti squillanti, in grado di farci apprezzare al meglio la nostra musica preferita. Su Amazon è disponibile in offerta a 96,99€ invece che 129,95€, con il 25% di sconto.

Bose Soundlink Micro – 96,99€ | Link all’acquisto

Va in offerta su Amazon anche la versione più grande dello speaker Soundlink, in particolare si tratta della versione Flex. Disponibile in 4 colorazioni differenti, questo modello si trova in offerta a 139,99€ invece di 169,95€, con il 18% di sconto complessivo.

Bose Soundlink Flex – 24,99€ | Link all’acquisto

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.