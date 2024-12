Sorteggio Mondiali 2026: come vederlo in diretta

Oggi a Zurigo ci sarà il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2026 in Usa, Messico e Canada. Saranno formati 12 giorni, per un totale di 54 squadre. L’Italia appartiene alla prima fascia, tuttavia per conoscere le avversarie occorrerà attendere fino a marzo 2025, quando è in programma la partita di Nations League contro la Germania.

Il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026 sarà trasmesso in diretta su Rai 2 e Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Commenteranno l’evento i giornalisti Alberto Rimedio e Stefano Bizzotti, affiancati dall’ex calciatore Lele Adani. Si potrà seguire il sorteggio anche in streaming tramite il sito RaiPlay o le pagine ufficiali di Fifa e Uefa.

Come vedere in diretta il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2026

La visione in diretta e in chiaro del sorteggio delle qualificazioni al prossimo Mondiale sarà visibile su Rai 2 e Rai Sport. Se non si è a casa, si potrà seguire l’evento in streaming con l’app RaiPlay oppure tramite le pagine di Fifa e Uefa.

L’Italia di Luciano Spalletti è inserita nella prima delle cinque fasce. In caso di vittoria contro la Germania, la Nazionale azzurra farà parte di un gruppo da quattro squadre. In caso contrario, verrà inserita in un girone da cinque squadre, di conseguenza dovrà disputare 8 match.

Le avversarie più temibili sono Svezia, Turchia, Norvegia, Grecia e Serbia, tutte appartenenti alla seconda fascia. Nella terza fascia c’è invece la Macedonia del Nord, la Nazionale che ha estromesso gli Azzurri dall’ultimo Mondiale disputato in Qatar.

Come vedere il sorteggio dall’estero

Se si è all’estero, per seguire il sorteggio in diretta streaming occorre scaricare l’app RaiPlay e attivare una VPN. Con il servizio di rete privata virtuale è possibile bypassare le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti delle piattaforme streaming quando si è fuori dall’Italia, simulando una connessione dal nostro Paese.

