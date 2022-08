Sorteggi Champions League: dove vederli in streaming gratis

Si avvicinano i giorni caldi dell’inizio della UEFA Champions League, ma prima è importantissimo sapere quali saranno le squadre a sfidare Inter, Milan, Napoli e Juventus in questo speciale torneo. Perciò il primo appuntamento fondamentale sono i sorteggi.

L’evento verrà trasmesso in streaming live domani, giovedì 25 agosto 2022 alle ore 18 a Istanbul. Quindi non prendere impegni e goditi questo momento attesissimo dagli appassionati di calcio in tutto il mondo.

Se ancora non lo sai, puoi vedere i sorteggi della UEFA Champions League in streaming gratis. Come? Semplicemente attivando un abbonamento ad Amazon Prime Video. Si tratta della piattaforma gestita dal colosso dello shopping online omonimo.

Qui trovi tantissimi film, serie TV, docuserie, show e, dallo scorso anno, anche la UEFA Champions League. Attivare questo servizio è semplice, veloce e ti dà diritto a provarlo gratis per 30 giorni. Oltre alla piattaforma di streaming live e on demand avrai tantissimi altri vantaggi tra cui sconti esclusivi Prime su milioni di prodotti, consegne e resi gratuiti, Amazon Music e molto altro.

Champions League: guarda i sorteggi in streaming gratis

Perciò, non perdere altro tempo e assicurati di poter vedere domani i sorteggi della UEFA Champions League live in streaming gratis. Ecco tutte le squadre di calcio che parteciperanno al sorteggio della fase a gironi:

Fascia 1

AC Milan

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

Manchester City

Bayern München

Paris Saint-Germain

Porto

Ajax

Juventus

Chelsea

Barcellona

Atletico Madrid

Siviglia

Lipsia

Tottenham

Liverpool

Inter

Napoli

Borussia Dortmund

RedBull Salisburgo

Shakhtar Donetsk

Benfica

Sporting

Bayer Leverkusen

Marsiglia

Celtic

Bruges

Viktoria Plzen

Maccabi Haifa

Dinamo Zagabria/Bodo Glimt

Trabzonspor/Copenaghen

Psv/Glasgow Rangers

L’evento verrà trasmesso domani, 25 agosto 2022 alle ore 18:00, da Amazon Prime Video sulla sua piattaforma e, registrando un abbonamento con un nuovo account, attivi la prova gratuita di 30 giorni.

I suoi server sono ottimizzati per garantirti una trasmissione stabile e veloce migliorando la tua connessione. Inoltre, potrai vedere tutte le migliori partite di questo torneo durante l’anno, in esclusiva e con tutta la qualità che solo Amazon Prime Video può offrirti.

Domani scoprirà quindi chi saranno le avversarie a sfidare nel girone Inter, Milan, Napoli e Juventus. Perciò non prendere appuntamenti e sintonizzati alle ore 18:00 sulla piattaforma Prime Video di Amazon in streaming live gratis.

