Sorpresa: Nintendo Switch 2 è UFFICIALE con video e prime immagini

Senza preannunciare niente, anche se le indiscrezioni insistevano molto su questa giornata, Nintendo Switch 2 è stata presentata ufficialmente dal colosso giapponese. La nuova console ibrida sarà disponibile nel corso del 2025 e un primo trailer di presentazione ci permette di scorgerne il design e alcune delle funzionalità della macchina, che confermano quanto ci avevano detto i rumor dei mesi scorsi.

Nintendo Switch 2: le prime informazioni ufficiali

Sebbene sia ancora presto per parlare di informazioni più tecniche, quel che è certo che è che la console è molto simile all’originale, con un design principale più scuro e i due joy-con che sembrano attaccarsi magneticamente alla console anziché scivolare via come accade adesso.

Spicca la presenza di un nuovo pulsante sul Joy-Con destro, già apparso in alcune foto rubate ma la cui funzione è al momento sconosciuta. Un altro dettaglio che emerge è l’uso di entrambi i Joy-Con che sembra simile a quello di un mouse, mentre i pulsanti SL e SR sono stati ingranditi.

Sulla parte superiore spicca una nuova porta USB-C accanto al jack audio da 3,5mm. Lo stand posteriore ha una nuova forma simile a U, che dovrebbe sostenere ancora meglio la console quando utilizzate in questo stand. La dock, invece, ha un design più arrotondato e come per la Switch originale troveremo un’impugnatura separata a cui agganciare i Joy-Con quando si gioca in modalità TV.

È presto per parlare di giochi e prezzo, ma abbiamo anche la conferma che la Switch 2 sarà retrocompatibile con i titoli della vecchia generazione: da approfondire un aspetto del video in cui si segnala che alcuni giochi potrebbero non essere supportati.

Maggiori dettagli saranno condivisi soltanto il 2 aprile 2025 nel corso di un Nintendo Direct dedicato: inoltre, dal 25 al 27 aprile i fan potranno avere la chance esclusiva di provarla per la prima volta a Milano, con registrazione che avverrà sul sito web Nintendo.