Sorgenia: Luce, Gas e un Buono Amazon da 100€

Sorgenia propone la sua promozione Next Energy Sunlight disponibile per poche ore ONLINE con un Buono Amazon da 100€ per chi sottoscrive un contratto Luce e Gas.

Sorgenia: PROMO con Buono Amazon

L'offerta propone Luce e Gas secondo gli indici del mercato, oltre al coupon da 100 euro spendibile su Amazon. Nello specifico, oltre a seguire gli indici POD e PSV, Sorgenia richiede al cliente un corrispettivo fisso pari a 90€/POD annui per la Luce e di 90€/PSV all'anno per il Gas.

Il costo della materia prima, invece, è regolamentato da ARERA. L'offerta, dunque, prevede un prezzo indicizzato e non bloccato. Questo significa che con il diminuire del prezzo delle due componenti, la bolletta avrà un ammontare mensile minore. Viceversa, se gli indici aumentano, incrementerà anche il prezzo della fattura.

Ogni anno, inoltre, questo gestore applica uno sconto del 5% al corrispettivo fisso, Tale scontistica può arrivare al 20% dopo 36 mesi. In pratica, altro non è che uno sconto fedeltà che incrementa col passare dei mesi di permanenza con Sorgenia.

Inoltre, attivando Luce e Gas o una delle due, è presente anche Beyond Energy, un servizio in grado di monitorare i consumi ed ottimizzare dunque al meglio le nostre abitudini.

Come funziona?

La tariffa è disponibile sia per chi richiede uno switch sia per chi necessita di attivare un nuovo allaccio. Per richiedere il contratto con Sorgenia sono necessarie: