Sophos Home, sicurezza e privacy per la famiglia adesso in offerta

Sophos Home è un sistema antivirus pluripremiato da specialisti e appassionati che adesso puoi fare tuo con uno sconto molto interessante. Il piano annuale, grazie ad uno sconto del 25%, lo paghi infatti soltanto 37,46€ e ti permette di gestire, tieniti forte, fino a 10 dispositivi!

Esatto, ad un prezzo praticamente irrisorio hai una licenza annuale che ti copre un numero invidiabile di device, offrendoti subito sicurezza al top della gamma, privacy tutelata e una gestione facile di tutte le funzioni del software.

Perché scegliere Sophos Home: la protezione per la famiglia pluripremiata dagli esperti

Abbonandoti subito con lo sconto del 25% riceverai immediatamente l’accesso a queste funzionalità:

Scansione e rimozione dei malware

Rilevamento dei malware con intelligenza artificiale

Protezione antiransomware

Gestione della sicurezza facile e immediata

Salvaguardia completa della privacy

Protezione web

Antivirus sempre attivo e operativo in tempo reale

Filtro web per i minori

Supporto Premium da un team di esperti

Sophos Home è stato pluripremiato dalla stampa specializzata del settore per la sua capacità di offrire agli utenti privati la stessa protezione garantita alle aziende della classifica Fortune 500. Oltre a questo, il software lavora per garantire in pieno la tua privacy: nessuno rivenderà i tuoi dati e inoltre viene impedito agli hacker di accedere alla tua webcam o al tuo microfono senza che tu te ne possa accorgere.

Infine, grande punto di forza è l’enorme versatilità della piattaforma: grazie alla licenza multi-device puoi proteggere fino a 10 PC o Mac praticamente ovunque e puoi anche sfruttare l’applicazione gratuita Sophos Intercept X Mobile per iOS e Android.

Approfitta dunque di questa occasione per sottoscrivere l’abbonamento annuale a Sophos Home per ben 10 dispositivi a soli 37,46€. Puoi pagare con PayPal, carta di credito o debito e in ogni caso sarai coperto dalla garanzia di rimborso a 30 giorni dalla data di acquisto.

