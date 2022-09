Sophos Home: sicurezza e privacy per tutta la famiglia con uno sconto

Sophos Home è uno dei migliori software antivirus presenti in circolazione che adesso puoi acquistare con uno sconto interessante. Scegliendo uno dei tre piani di abbonamento riceverai subito una promozione del 25% sul prezzo annuale di acquisto.

Puoi anche scegliere di attivare la prova gratuita e poi decidere se passare alla versione definitiva. In ogni caso, anche con l’acquisto, hai comunque diritto a 30 giorni di rimborso totale su quanto hai pagato.

Sophos Home: perché sceglierlo per la tua protezione

Sophos Home nasce dall’esperienza di un’azienda di sicurezza informatica specializzata nella protezione di imprese e grande realtà. Tutto il lavoro accumulato in questo settore ha permesso di dar vita a una soluzione antivirus per la famiglia, con funzioni specifiche per la protezione dei dispositivi personali. Abbonandoti adesso ottieni subito:

Rilevazione e rimozione dei malware più recenti

Rilevazione delle minacce informatiche più comuni tramite sistema di intelligenza artificiale

Protezione dal ransomware

Gestione personalizzata della sicurezza

Protezione della privacy

Protezione durante la navigazione web

Antivirus in tempo reale

Filtro parental control

Supporto clienti Premium sempre a tua disposizione

Puoi proteggere fino a 10 dispositivi tra PC Windows e Mac e un numero illimitato di smartphone e tablet iOS e Android. Avrai la protezione completa sotto ogni punto di vista per la tua esperienza sul web, che include il blocco automatico del phishing e dei siti infetti, e la totale prevenzione a favore della tua privacy anche quando sei connesso a reti WiFi pubbliche.

Inoltre, grazie al Parental Control integrato puoi proteggere la navigazione web dei più piccoli, gestendo personalmente i contenuti ai quali possono liberamente accedere.

Tutto questo può essere tuo con uno sconto eccezionale del 25% su qualsiasi pacchetto di abbonamento. In ogni caso, come detto, puoi sempre usufruire del diritto di recesso con rimborso gratuito entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.