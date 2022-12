Sony ZV-E10, la mirrorless più PICCOLA che vi sia ad un prezzo REGALATO

Oggi vogliamo consigliarvi una fotocamera mirrorless di tutto rispetto che gode di una popolarità incredibile fra i videomakers di tutto il mondo. Parliamo della compattissima Sony ZV-E10, un prodotto che eredita il cuore pulsante delle fotocamere senza specchio APS-C del brand nipponico, ma che presenta un’estetica contenuta con un corpo piccolissimo che richiama quello della sorellina tascabile ZV1.

Il prodotto in questione è eccellente su tutti i punti di vista, e permette anche l’inserimento di ottiche (ovviamente per APS-C) a bordo, così da avere sempre la massima qualità e la lente adatta alle proprie esigenze. Vi diciamo che si trova su Amazon all’incredibile prezzo di soli 628,47€ al posto di 749,99€ e le spese di spedizione sono gratuite per tutti i membri possessori di un abbonamento ad Amazon Prime. Cosa implica questo? In primo luogo, consegna veloce in pochissimi giorni, due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata e possibilità di dilazionare il pagamento dell’articolo in comode rate con Cofidis.

Sony ZV-E10: le sue caratteristiche ve la faranno amare

È una fotocamera mirrorless pensata per i content creator, per i Videomaker che hanno bisogno di un prodotto versatile, veloce, eccellente e leggero. Ha uno schermo inclinabile laterale sensibile al touch con controlli rapidi e intuitiva. Tante le impostazioni che ve la faranno amare.

In più non conosce limiti, grazie alla compatibilità con oltre 60 obiettivi di casa Sony (più quelli di terze parti di altri marchi); il sensore è un APS-C da 24,3 Megapixel che gira video in 4K e FullHD fino a 120 fps con effetto bokeh professionale. Il sistema di messa a fuoco è iper rapido e ha un microfono direzionale a tre capsule integrato, con tanto di deadcat (il peluche che serve per attenuare il rumore del vento) compreso nella confezione. Altresì, potrete collegare un microfono compatibile mediante il cavo jack audio da 3,5 mm e c’è perfino l’attacco per le cuffie così da sentire sempre quello che state riprendendo.

Insomma, non perdete l’occasione di farla vostra con soli 628,47€. Vi ricordiamo di acquistare una bella lente tuttofare (vi suggeriamo il 18-105 di Sony) e una buona focale fissa per tutte le esigenze più creative (magari un 35 mm f1.8 sempre dell’azienda giapponese). Dulcis in fundo, ricordatevi di acquistare almeno un paio di SD e due batterie di riserva.

