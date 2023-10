Sony ZV-E10 con 16-50: evoluta, versatile e compatta, costa POCHISSIMO su Amazon

Sony ZV-E10 è una fotocamera mirrorless compatta e innovativa; fondamentalmente è una APS-C ma il sensore è stato inserito nel form factor di una camera piccolissima. Ci troviamo di fronte ad un gadget che, per i content creator, può fare davvero la differenza nel quotidiano. La versione con lente standard 16-50 mm è su Amazon in super sconto al prezzo sensazionale di 649,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevela sfuggire se siete interessati/e: ci sono tante chicche con questo prodotto, vediamole insieme.

Sony ZV-E10: impossibile non amarla

La Sony ZV-E10 dispone di un sensore da 24,2 megapixel, riesce a produrre immagini nitide e dettagliate e vi aiuterà ad esprimere la vostra creatività con semplicità. La sensibilità ISO estesa fino a 32.000 assicura che la fotocamera possa gestire situazioni di scarsa illuminazione con facilità, fornendo, al tempo stesso, video e foto senza rumore. Di fatto, è in grado di registrare video 4K con una gamma dinamica elevata, che garantisce dettagli sorprendenti e colori vividi. Il focus automatico ibrido avanzato offre una messa a fuoco precisa e fluida: è per questo motivo che noi la consigliamo ai videomaker che vogliono imparare e ai content creator che possono avere così un mezzo di lavoro più evoluto dello smartphone ma ugualmente immediato.

Una piccola chicca: presenta un microfono direzionale incorporato che cattura l’audio con chiarezza, riducendo al minimo il rumore di fondo indesiderato. Volendo però, si potrà collegare un microfono esterno per una qualità audio professionale. Il display LCD basculante e ribaltabile permette di utilizzare la ZV-E10 come una “vlog-camera”. Infine, citiamo la funzione “Background Defocus,” che serve per creare uno sfondo sfocato in grado di enfatizzare il soggetto principale nelle immagini o nei video. Semplicità è la parola chiave: non lasciatevi sfuggire questa mirrorless di Sony a soli 649,00€ con ottica kit inclusa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.