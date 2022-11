Sony Xperia 1 IV e Xperia 5 IV ricevono Android 13: rollout iniziato

Buone notizie per i possessori di Sony Xperia 1 IV e Xperia 5 IV. La compagnia giapponese ha infatti confermato di aver iniziato la distribuzione ad Android 13 per entrambi i suoi ultimi smartphone.

We're introducing the Android 13 Update with the latest features to Xperia 1 IV and 5 IV.#Sony #Xperia #Xperia1IV #Xperia5IV #Android13

— Sony | Xperia (@sonyxperia) November 2, 2022