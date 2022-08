Android 13 è disponibile ADESSO per smartphone Google Pixel

Con un post pubblicato sul blog ufficiale, scopriamo che la giornata di Ferragosto si conclude con la disponibilità a sorpresa della versione definitiva di Android 13 per gli smartphone Google Pixel.

Con un mese di anticipo rispetto alle previsioni, il gigante tecnologico di Mountain View conferma che la release della nuova versione è in fase di rollout mondiale per tutti i dispositivi della serie Google Pixel. Si parte, come previsto, dalle famiglie 4 e 4a.

Android 13 disponibile per Google Pixel: gli smartphone compatibili per il download

A partire da oggi, se sei un possessore di uno di questi smartphone puoi verificare dalle impostazioni di sistema se l’aggiornamento ad Android 13 è adesso disponibile anche per te:

L’ultimo aggiornamento per i device più obsoleti, come Pixel 3 e 3a, è stato quello relativo ad Android 12.

Come dicevamo in apertura, questa uscita anticipata dalla fase beta di Android 13 ha sorpreso un po’ tutti: con l’ultimo bollettino sulla sicurezza Google aveva fatto sapere che la versione stabile del nuovo software sarebbe arrivata solo con la patch di settembre. Evidentemente, la compagnia ha ritenuto già opportuno il lancio del sistema operativo.

Sulle novità previste ricordiamo che non si tratterà di un aggiornamento grosso come accaduto con Android 12, ma c’è comunque qualcosa di molto interessante, specie per gli utenti Pixel.

In particolare, ci saranno maggiori opzioni di personalizzazione con i temi Material You, mentre gli sviluppatori di terze parti potranno aggiungere icone a tema alle loro applicazioni. Debutta un inedito lettore multimediale con una barra di avanzamento che scorre mentre ascolti la musica, completo di copertine degli album mostrate con un design del tutto nuovo.

La distribuzione di Android 13 è dunque in fase di rollout per tutti gli smartphone recenti della famiglia Google Pixel. Potresti ricevere l’aggiornamento subito o aspettare ancora qualche ora: in ogni caso, finalmente ci siamo.

