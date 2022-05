Sony Xperia 1 IV e Xperia 10 IV: saranno questi i prezzi al lancio?

Trapelano in rete i probabili prezzi al lancio in Europa di Sony Xperia 1 IV e Sony Xperia 10 IV. È ormai certo che durante l’evento di Sony di mercoledì verranno presentati i nuovi smartphone Sony Xperia 1 IV e Sony Xperia 10 IV, rispettivamente il tanto atteso top di gamma di nuova generazione e il medio gamma del colosso giapponese.

Mentre iniziano a trapelare le primissime informazioni circa la scheda tecnica del modello di punta, il tipster SnoopyTech ha pubblicato un tweet in cui non solo svela quelle che saranno in tutta probabilità dei nuovi device, ma anche i prezzi al lancio in Europa.

Saranno questi i prezzi di Sony Xperia 1 IV e Xperia 10 IV?

Partendo con ordine e dal device più importante, sembra che Sony Xperia 1 IV arriverà in Europa nelle colorazioni Black, Violet e White al prezzo di 1399 euro; per quanto riguarda il modello Sony Xperia 10 IV, invece, si parla delle colorazioni Blue, Green, Violet e White al prezzo di 499 euro.

Scheda tecnica Sony Xperia 1 IV (RUMOR)

Display AMOLED da 6.5 pollici a risoluzione 4K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, HDR e rapporto 21:9;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 12/16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

Fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 48 MP da 1/1.28 pollici con OIS, un sensore ultra grandangolare e un teleobiettivo;

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida;

Sensore di sblocco fisico, pulsante per la fotocamera, jack audio da 3.5 mm;

Android 12.

I consigli di Telefonino.net

Se la fotografia è tutto per te e riveste un ruolo importante nella scelta del tuo prossimo smartphone Android e non vuoi attendere l’arrivo della nuova creature di Sony, ti consigliamo di prendere al volo questa offerta di Amazon sull’ottimo Samsung Galaxy S22 Ultra o quest’altra sull’iPhone 13 Pro; si tratta di due apprezzatissimi smartphone di fascia premium con fotocamere di altissimo livello.