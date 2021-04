I rendering di design del Sony Xperia 1 III e 10 III sono appena stati svelati, ancora una volta, dal case maker Olixar. Sappiamo che il colosso nipponico terrà un nuovo evento di lancio relativo ai nuovi prodotti Xperia il 14 aprile e sappiamo che dovrebbe presentare l’ammiraglia con SoC Snapdragon 888, il midrange premium e un inedito device compatto.

Sony Xperia 1 III e 10 III: facciamo il punto

Ora, il produttore di accessori Olixar ha elencato le custodie di Xperia 1 III e 10 III insieme ai loro rendering 3D; inutile dirvi che possiamo osservare in toto l’estetica dei suddetti telefoni.

Il produttore di cover ha pubblicato elenchi delle custodie trasparenti per i due device sul suo sito Web ufficiale per $ 8,99 cadauna. Insieme a questo, vediamo anche i design dei nuovi terminali. Questi assomigliano ai rendering CAD pubblicati da Steve (@Onleaks) su Voice.

Il design non solo rivela la finitura posteriore, ma anche il cambiamento nella nuova configurazione della fotocamera. Come potete osservare voi stessi, i rendering sull’elenco delle custodie di Xperia 1 III mostrano il nuovo teleobiettivo periscopico e il logo ZEISS T * sul modulo. Oltre a questo, abbiamo posizionamenti I / O simili, incluso il jack per cuffie da 3,5 mm.

Come accennato in precedenza, il sito Web Olixar ha rivelato anche il design dell’Xperia 10 III che è ancora una volta simile ai rendering CAD trapelati a gennaio. Detto questo, il sito web ha già elencato alcune custodie per portafogli in vera pelle per $ 25,99. Tenete presente che i prezzi potrebbero essere solo dei segnaposto, quindi aspettiamo il lancio ufficiale prima di prenderli per veritieri.

Le fughe di notizie finora dicono che Xperia 1 III sarà caratterizzato da un display OLED 4K HDR da 6,5 ​​pollici, da un chipset Snapdragon 888 abbinato a 12/16 GB di RAM e spazio di archiviazione fino a 512 GB, telecamere triple con sensore principale da 64MP principale, teleobiettivo periscopico da 12MP capace di 60x lossless zoom, rivestimento ZEISS T, batteria da 5.000 mAh con ricarica da 65 W e potrebbe avere un prezzo da 1.370 dollari.

L’Xperia 10 III di fascia media, d’altra parte, dovrebbe presentare uno schermo da 6 pollici, chipset Snapdragon 690, elegante spessore di 8,4 mm, tripla fotocamera con obiettivo principale da 12 MP, selfie da 8 MP.

