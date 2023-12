Sony WH-1000XM4: AFFARE imperdibile su Amazon (-36%)

Se sei alla ricerca dell’esperienza di ascolto definitiva, non cercare oltre: le cuffie premium Sony WH-1000XM4 sono in offerta incredibile su Amazon con uno sconto assurdo del 36%. Questa è un’opportunità da non perdere per immergerti in un mondo sonoro di qualità superiore ad un prezzo speciale di soli 241,99 euro, anziché 380,00 euro.

Sony WH-1000XM4: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

La caratteristica che distingue queste cuffie è la cancellazione del rumore leader del settore, alimentata dal potente processore noise cancelling HD QN1 e dal nuovo Chip Bluetooth. Goditi la tua musica senza distrazioni esterne, immergendoti in un ambiente sonoro cristallino e avvolgente.

La qualità audio premium delle Sony WH-1000XM4 è ulteriormente evidenziata dal supporto a Hi-Res Audio e dalla nuova tecnologia DSEE Extreme, che ottimizza i file musicali compressi, restituendo ogni nota e dettaglio con precisione straordinaria. Sarai in grado di percepire la musica come mai prima d’ora, apprezzando ogni sfumatura e armonia.

La funzione SPEAK-TO-CHAT è una vera rivoluzione: le cuffie mettono automaticamente in pausa la musica quando rilevano che stai iniziando una conversazione. Questo ti consente di goderti un’esperienza di ascolto senza mani e senza interruzioni, rendendo le Sony WH-1000XM4 non solo cuffie, ma un compagno intelligente.

La WEARING DETECTION è un’altra caratteristica intelligente che risparmia energia. Le cuffie si spegneranno automaticamente quando non le stai indossando, assicurandosi che la batteria duri più a lungo. Una soluzione pratica e conveniente per chi è sempre in movimento.

Con la Multi-Point Connection, le cuffie Sony possono essere associate contemporaneamente a due dispositivi Bluetooth. Passa senza sforzo da uno smartphone a un tablet o a un computer, senza dover ripetutamente accoppiare e disaccoppiare. Un connubio perfetto di praticità e versatilità.

In sintesi, se vuoi un’esperienza di ascolto senza compromessi, approfitta subito dell’offerta del 36% su Amazon per le cuffie Sony WH-1000XM4. Goditi la perfezione del suono e abbraccia la tecnologia avanzata per un viaggio musicale senza precedenti. Non perdere altro tempo e acquistale al prezzo ridicolo di soli 241,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.