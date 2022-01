Sony WF-XB700: gli auricolari Bluetooth al top scontati del 60%

Se stai cercando un paio di auricolari Bluetooth dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, Amazon ha ciò che fa per te. Stiamo parlando delle Sony WF-XB700, cuffie dalla sorprendente qualità sonora e con tutte le funzionalità di cui hai bisogno, oggi scontate di addirittura il 60%.

Auricolari Bluetooth Sony WF-XB700: caratteristiche tecniche

L’offerta in questione investe sia la variante nera che quella blu delle cuffie, che presentano un design davvero interessante. Possiedono, infatti, il sistema tri-hold che grazie ai 3 punti di contatto con l’orecchio garantisce la massima aderenza e stabilità. Si tratta, inoltre, di cuffie in-ear che occupando l’intero canale uditivo forniscono un ottimo isolamento passivo dai rumori di sottofondo. La parte esterna si caratterizza, invece, per un aspetto minimale sul quale è riportato esclusivamente il logo Sony. Sotto questa parete, sono presenti i due pulsanti fisici (uno per ogni auricolare) che consentono di accedere a qualsiasi funzione. Potrai gestire il volume, le tracce, le chiamate e naturalmente gli assistenti vocali con un semplice tocco.

Ciò che però rende le cuffie decisamente convenienti è naturalmente la qualità del suono, marchio di fabbrica dell’azienda. Le cuffie fanno parte della gamma Extra Bass, che garantisce un forte accento sui bassi più potenti e corposi, ma che non intaccano le frequenze medie e alte. Buona anche l’autonomia che raggiunge le 18 ore grazie alla custodia di ricarica decisamente compatta e comoda da mettere in tasca. La ricarica avviene tramite il cavo USB Type-C e non manca la funzione di ricarica rapida. Quest’ultima consente di ottenere 60 minuti di riproduzione in soli 10 minuti di ricarica.

Grazie allo sconto del 60%, le cuffie Sony WF-XB700 sono acquistabili su Amazon a soli 59,99 euro per un risparmio di ben 90 euro sul prezzo di listino.