Gli eccezionali auricolari true wireless, i Sony WF-XB700, sono in sconto assurdo su Amazon. Porti a casa questo gioiellino risparmiando il 60% ed hai un wearable di altissima qualità, perfetto per ascoltare musica e parlare al telefono.

Completa rapidamente l'ordine per averli a 59€ circa appena invece di 150€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Sony WF-XB700: eccellenti auricolari, prezzo assurdo

Un wearable di design, bello e casual. Super compatti, grazie all'architettura in ear stanno ben saldi alle orecchie e restano in posizione anche in caso di sollecitazioni, dovute ad esempio all'attività fisica. Grazie al case di ricarica, potrai godere di un'autonomia energetica complessiva di circa 18 ore.

Sfruttali per ascoltare la tua musica preferita, ma non toglierli al momento di parlare al telefono: saranno in grado di offriti eccezionale qualità anche mentre effettui una chiamata. Non mancano nemmeno i comandi touch, che ti permetteranno di gestire musica, assistenti vocali e telefonate con un paio di tocchi.

Insomma, questi auricolari Sony WF-XB700 sono un vero portento e a questo prezzo non puoi perderli. Su Amazon risparmi il 60% e fai il tuo migliore affare del weekend: completa l'ordine rapidamente per averli a 59€ appena invece di 150€. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

