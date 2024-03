Sony WF-C700N in offerta: il prezzo crolla a meno di 80€ (-39%)

Le Sony WF-C700N sono degli auricolari TWS di fascia premium con una serie di caratteristiche avanzate che le rendono perfette per gli audiofili più esigenti. Oggi sono in forte sconto su Amazon.

Con un taglio di prezzo significativo, che passa da 129,99€ a soli 79,00€, queste cuffie True Wireless con Noise Cancelling sono un assoluto must-buy.

Le Sony WF-C700N sono un esempio lampante di come la tecnologia possa andare di pari passo con il comfort quotidiano. Progettate per adattarsi perfettamente a qualsiasi orecchio, grazie al loro design ergonomico, piccolo e leggero, permettono di immergersi nella propria musica preferita senza alcun disagio, anche per ore.

E per chi desidera isolarsi completamente dal mondo esterno, l’eliminazione digitale del rumore fa miracoli, permettendo di vivere un’esperienza audio pura e ininterrotta. Ma c’è di più: per chi non vuole perdersi ciò che succede intorno, la modalità Suono Ambientale è la soluzione ideale per restare connessi con l’ambiente circostante senza rinunciare alla propria colonna sonora.

Dal punto di vista della qualità audio, le Sony WF-C700N non deludono. Grazie alla tecnologia DSEE, ogni traccia viene arricchita per offrire voci cristalline e bassi profondi, con la possibilità di personalizzare il proprio suono attraverso l’app dedicata. Inoltre, queste cuffie offrono una qualità di chiamata chiara e affidabile, grazie a una struttura di riduzione del rumore del vento che assicura trasmissioni limpide anche nelle giornate più turbolente.

La funzionalità di connessione Multipoint è un altro punto di forza: accoppiando gli auricolari con due dispositivi contemporaneamente, si possono gestire chiamate e musica da più fonti senza problemi di compatibilità, supportando sia Android che iOS, oltre a Windows e MacOS.

La batteria a lunga durata delle Sony WF-C700N garantisce fino a 20 ore di utilizzo con la cancellazione del rumore disattivata (15 ore con attivata), insieme alla praticità della ricarica rapida e alla resistenza all’acqua IPX4.

Per chi è alla ricerca di un paio di cuffie wireless versatili, di alta qualità, e ad un prezzo vantaggioso, le Sony WF-C700N sono una scelta eccellente. Non farti scappare questa offerta a tempo limitato e acquistale subito con uno sconto del 39%!