Sony WF-C500W: le cuffie TWS sono in SUPER OFFERTA su Amazon (-50%)

Le offerte sui prodotti Sony devono sempre essere tenute d’occhio in quanto consentono, di solito, di portare a casa un prodotto tech di pregevole fattura ad un prezzo decisamente vantaggioso. È il caso dell’offerta Amazon dedicata alle cuffie true wireless Sony WF-C500W.

Queste leggerissime cuffie sono ora disponibili al prezzo scontato di 49,99 euro invece di 99,99 euro. Si tratta, quindi, di un’offerta che consente di acquistare le cuffie true wireless di Sony alla metà del prezzo di listino con un risparmio di ben 50 euro sulla spesa.

In offerta ci sono le versioni con colorazione bianca o arancione mentre la versione nera costa qualche euro in più. L’offerta è a tempo limitato ed è disponibile ora su Amazon. Considerando il prezzo particolarmente conveniente (-50%) le unità disponibili potrebbero terminare rapidamente.

Le Sony WF-C500W sono protagoniste di un’ottima offerta su Amazon

Le cuffie Sony WF-C500W hanno tutte le carte in regole per essere considerate il miglior prodotto di questa fascia di prezzo a partire da un’autonomia decisamente superiore alla media grazie alle 20 ore di durata della batteria.

C’è anche la resistenza agli schizzi con certificazione IPX4 oltre che la possibilità di sfruttare la funzionalità Fast Pair di Google e Swift Pair di Microsoft per accoppiare rapidamente le cuffie allo smartphone Android o al PC Windows. Non manca il supporto agli assistenti vocali, per un utilizzo ancora più smart delle cuffie. La qualità del sonoro in capsula e del microfono sono di fascia superiore.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare le Sony WF-C500W al prezzo scontato di 49,99 euro invece di 99,99 euro. Si tratta di un’offerta davvero imperdibile grazie ad uno sconto del 50% rispetto al listino. La promozione si estende alle varianti con colorazione bianca e arancione delle cuffie true wireless di casa Sony.

