Un noto tipster online ha rivelato che i prossimi auricolari TWS di Sony, il nuovi WF-C500, sono appena apparsi sul sito Web di Walmart e hanno un prezzo di $ 79,99. Se il prezzo dovesse rivelarsi corretto, le cuffie next-gen del brand nipponico saranno una proposta low-cost del marchio. Ovviamente, non potranno essere paragonati alle superlative WF-1000XM4 che costano più di 279$.

Sony WF-C500: le caratteritistiche

Il nuovo paio di auricolari offrirà comunque alcune delle caratteristiche premium presenti nel prodotto di punta, come la resistenza agli schizzi IPX4, la cancellazione attiva del rumore e una durata della batteria decente. La nuova proposta sembra sfoggiare un design più piccolo che serve per sposarsi al meglio con il cartellino del prezzo ridotto.

Gli auricolari Sony WF-C500 sono più piccoli e non hanno il bullone metallico in bronzo; offrono un design leggermente diverso da quello delle varianti premium.

Il prezzo basso potrebbe attirare l'attenzione soprattutto degli appassionati di sport. Il WF-C500 resisterà a schizzi, sudore e persino pioggia durante gli allenamenti all'aperto pur mantenendo un certo grado di uscita audio di qualità. Infine, il wearable offrirà un'autonomia di ben 10 ore, che possono essere estese a 20 quando sono collegati alla custodia di ricarica. Ciò significa che gli utenti avranno sempre la certezza di ascoltare la loro musica preferita per tutta la durata dei loro allenamenti.

Al momento è ancora previsto un annuncio, anche se potremmo non essere troppo lontani da una presentazione ufficiale. Secondo il sito di Walmart, le WF-C500 saranno disponibili in verde, nero, bianco e arancione, anche se è possibile che alcuni di questi colori non siano disponibili in tutte le regioni del mondo.

Inoltre, non è chiaro se verranno commercializzate in tutti i Paesi o saranno contestuali al solo mercato statunitense; staremo a vedere.

