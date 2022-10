Sony WF: auricolari ECCEZIONALI a 90 euro in MENO

Oggi voglio segnalarti questa offerta di Amazon che è veramente da cogliere al volo. Puoi avere delle cuffiette true wireless di altissimo livello, a un prezzo decisamente vantaggioso. Metti subito nel tuo carrello gli auricolari Sony WF a 190 euro, invece che 280 euro.

Avere questi auricolari vuol dire avere il meglio. Tutte le cuffie che hai provato fin’ora non potranno assolutamente reggere il confronto. Sono dotate della tecnologia più avanzata di cancellazione del rumore. Hanno un suono limpido e chiaro e una batteria che dura una vita. Inoltre sono leggere e hanno un design confortevole.

Non perdere questo treno che passa una volta sola. Fai alla svelta però, perché uno sconto così alto, di ben 90 euro, non durerà in eterno. Vai su Amazon e acquista subito gli auricolari Sony WF a 190 euro. Se ordini oggi potrai averli già domani e senza spese aggiuntive, con Amazon Prime.

Sony WF: auricolari top senza fare rinunce

Grazie al processore V1 HD integrato gli auricolari Sony WF godono della cancellazione del rumore migliorata, i microfoni catturano ancora più suoni ambientali e li eliminano. Con DSEE Extreme e LDAC, avari un suono di altissima qualità. Sentirai la tua musica preferita cogliendo sfumature che non avevi mai udito prima. E sono leggerissime da indossare.

Sono dotate della tecnologia Speak-to-Chat che interrompe automaticamente ciò che stai ascoltando appena cominci a parlare. La batteria garantisce fino a 24 ore di ascolto, con cancellazione del rumore attiva, con una singola ricarica. E bastano 5 minuti nella custodia per avere un altra ora di musica.

Questa è un offerta super vantaggiosa, da non perdere assolutamente. Ora, e non so ancora per quanto tempo, puoi avere uno sconto del 32%. Per cui corri su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari Sony WF a 190 euro, invece che 280 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.