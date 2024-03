Sony WF-1000XM5 in offerta con il 33% di sconto: le migliori TWS sul mercato

Le cuffie Sony WF-1000XM5 offrono una qualità d’ascolto eccezionale, grazie alla loro cancellazione del rumore avanzata unita a diverse tecnologie di ultima generazione e ad un design confortevole. Attualmente in offerta con uno sconto del 33%, oggi possono essere tue a soli 214,99€ (invece di 319€).

Equipaggiate con la migliore tecnologia di noise cancelling disponibile sul mercato, queste cuffie garantiscono un’immersione totale nella musica, eliminando efficacemente i rumori di fondo. La ricerca di Sony Corporation ha dimostrato che le WF-1000XM5 offrono le migliori prestazioni in termini di cancellazione del rumore tra le cuffie true wireless, garantendo un’esperienza d’ascolto senza pari.

La qualità del suono è notevolmente migliorata grazie al nuovo Dynamic Driver X, che enfatizza voci più ricche e dettagli fini. L’audio ad alta risoluzione, DSEE Extreme e altre tecnologie premium arricchiscono ulteriormente l’esperienza audio, offrendo suoni cristallini e una gamma dinamica estesa.

Sony ha inoltre migliorato significativamente la qualità delle chiamate con l’uso di sensori di conduzione ossea e tecnologia Precise Voice Pickup, assicurando che la tua voce sia trasmessa chiaramente, anche in ambienti particolarmente rumorosi. Questa innovazione posiziona le WF-1000XM5 come leader di mercato per la qualità delle chiamate tra le cuffie true wireless.

Il comfort è stato una priorità nella progettazione di queste cuffie, con un design ergonomico e materiali di alta qualità che garantiscono una vestibilità comoda per un uso prolungato. I nuovi cuscinetti per l’isolamento del rumore sono stati realizzati con un materiale esclusivo che riduce la pressione sull’orecchio e migliorano la vestibilità, disponibili in diverse dimensioni per adattarsi a ogni utente.

La durata della batteria è eccezionale, offrendo fino a 8 ore di ascolto continuo con una singola carica e ulteriori 16 ore conservate nella custodia di ricarica, per un totale di 24 ore di ascolto. Ottima anche la funzionalità di ricarica rapida, che garantisce fino a 60 minuti di ascolto con soli 3 minuti di ricarica, ideale per chi è sempre in movimento.

Le Sony WF-1000XM5 si distinguono come una delle migliori opzioni sul mercato per chi cerca cuffie wireless con una qualità audio superiore. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistale subito!