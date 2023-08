Sony WF-1000XM5 eleganza e qualità audio straordinaria: oggi sono in offerta su Amazon

Le cuffie wireless in-ear Sony WF-1000XM5 rappresentano un perfetto connubio tra tecnologia avanzata ed eleganza. Secondo una ricerca condotta da Sony fino al 10 aprile 2023, queste cuffie si distinguono per offrire la migliore cancellazione del rumore nel segmento, e tale affermazione è stata validata seguendo le rigorose linee guida stabilite da JEITA, un’associazione di industrie elettroniche in Giappone.

Insomma, stiamo davvero parlando del meglio del meglio. L’ottima notizia? Oggi possono essere tue ad un prezzo davvero buono: 299€ contro i normali 320€ di listino. La disponibilità è immediata, dunque se lo ordini subito le riceverai a casa domani. Come sempre, ti ricordiamo che è anche possibile dividere l’importo in più rate rendendo quest’offerta ancora più comoda e accessibile!

Dal punto di vista audio, le WF-1000XM5 sono dotate del nuovo Dynamic Driver X di Sony, garantendo così un suono incredibilmente ricco e pieno di dettagli. L’esperienza sonora è ulteriormente potenziata dalla presenza di tecnologie come l’audio ad alta risoluzione e DSEE Extreme, che insieme offrono un’esperienza d’ascolto senza pari. Per quanto riguarda le chiamate, questi auricolari brillano per chiarezza e precisione. Infatti, a partire dal 26 giugno 2023, Sony ha sottolineato come queste cuffie offrano la miglior qualità di chiamata nel segmento. Grazie ai sensori di conduzione ossea e alla tecnologia Precise Voice Pickup, la voce dell’utente viene trasmessa in modo nitido, anche nei contesti più rumorosi.

Oltre alle prestazioni audio, il design delle WF-1000XM5 non passa inosservato. Sono cuffie di piccole dimensioni, ma estremamente eleganti, con una texture lucida e raffinata. La loro forma ergonomica non solo le rende comode da indossare, ma anche efficienti nel bloccare i rumori esterni, garantendo così un’immersione totale nell’audio. Notevole anche la durata della batteria. Una carica completa consente un ascolto prolungato fino a 8 ore, e la custodia di ricarica offre un ulteriore bonus, estendendo la durata complessiva a 24 ore. E se ciò non bastasse, la funzione di ricarica rapida permette di ottenere ben 60 minuti di ascolto con un breve caricamento di soli 3 minuti.

Le cuffie Sony WF-1000XM5 si distinguono per la loro versatilità di connessione. Possono essere collegate contemporaneamente a due dispositivi, rendendole perfette per chi desidera switchare tra smartphone e computer. Non fartele scappare e acquistale subito a meno di 300€!

