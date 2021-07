Le Sony WF-1000XM3 si trovano in offerta su Amazon a 149€, con sconto del 40% e un risparmio di oltre 100 euro rispetto al listino.

Si tratta di uno dei modelli di punta del catalogo Sony, un modello true wireless con design premium e un'ottima qualità costruttiva. Grazie al processore QN1 le cuffie WF-1000XM3 riducono i rumori ambientali fino al 90%, captanto i suoni esterni e generando una frequenza opposta. Si tratta di una funzione fondamentale durante lunghi viaggi in treno o aereo e mentre si lavora in spazi condivisi o luoghi pubblici. Questo modello si connette allo smartphone via Bluetooth 5.0 o sfruttando il pairing via NFC.

Il produttore dichiara fino a 32 ore di autonomia con una sola carica della custodia, inoltre grazie alla ricarica rapida in soli 10 minuti si raggiunge la carica sufficiente per 1 ora e mezza di riproduzione.

Oggi le Sony WF-1000XM3 sono disponibili in offerta su Amazon a 149€, con spedizione espressa Prime e consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica