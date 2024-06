Sony ULT Field 1 in offerta, risparmi 47€: bassi potenti per davvero

Il Sony ULT Field 1 è un altoparlante Bluetooth portatile che si distingue per la sua combinazione di qualità audio, portabilità e resistenza, ed è attualmente in offerta su Amazon a soli 91,99€ invece di 139,00€. Grazie a questo sconto considerevole, offre un rapporto qualità-prezzo davvero impressionante.

Il design compatto del ULT Field 1 lo rende facilmente trasportabile. È certificato IP67, quindi è resistente all’acqua e alla polvere, e può sopportare cadute fino a un metro senza danni significativi, rendendolo ideale per l’uso all’aperto. Il suono del ULT Field 1 è robusto, con bassi potenti, specialmente quando si attiva il pulsante ULT Power Sound. Questo pulsante aumenta significativamente i bassi, offrendo una maggiore profondità e impatto al suono. Il suono è chiaro e dettagliato, con una buona gestione delle alte frequenze, anche se a volumi molto alti può verificarsi una certa distorsione, soprattutto con tracce molto ricche di bassi.

Il dispositivo supporta Bluetooth 5.3 con codec SBC, AAC e LDAC, permettendo una connessione stabile e di alta qualità. È possibile connettere due dispositivi contemporaneamente e usarlo in modalità stereo collegando due unità ULT Field 1 tramite l’app Sony Music Center. Questa app consente anche di regolare l’equalizzazione del suono e accedere a funzionalità aggiuntive come il controllo vocale e la gestione delle playlist. La batteria del ULT Field 1 offre un’autonomia di circa 12 ore con la funzione ULT attivata, che può essere estesa disattivando questa funzione.

Il Sony ULT Field 1 è un ottimo altoparlante portatile per chi cerca una buona qualità del suono in un dispositivo resistente e facilmente trasportabile. È ideale per l’uso all’aperto grazie alla sua resistenza agli agenti atmosferici e alla polvere, e offre un suono potente e chiaro che si adatta perfettamente anche agli spazi all’aperto. Non farti scappare questa offerta su Amazon: acquistalo subito a soli 91,99€ invece di 139,00€.​