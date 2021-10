Sony: sta arrivando il miglior cameraphone al mondo

Sony afferma che la “migliore fotocamera per smartphone” è proprio dietro l'angolo. Il debutto è proprio imminente… ma di cosa si tratta?

Sony: il super cameraphone non avrà rivali

L'azienda nipponica ha rilasciato ieri un nuovo trailer relativo al suo prossimo prodotto Xperia affermando che ha la “migliore fotocamera per smartphone“.

La società è stata in grado di generare molto clamore per il flagship in arrivo senza fornire alcun dettaglio al riguardo, una stranezza in un settore in cui le perdite pre-lancio sono diventate una norma. Non ci lamentiamo però perché tutto aumenta la suspense. Dopotutto, le sorprese migliori sono quelle inaspettate.

Il misterioso evento si terrà il 26 ottobre e tutto ciò che sappiamo è che “sta arrivando un nuovo Xperia” con un focus sulla fotografia professionale e la videografia sopra ogni altra cosa.

Da questo, si potrebbe pensare che si stia per alzare il sipario su un sequel dell'Xperia Pro. Ma così com'è, Sony ha convinto alcuni fotografi professionisti a elogiare modelli più economici e meno impressionanti come l'Xperia 1 III e persino l'Xperia 5 II di fascia media nel teaser, quindi non significa necessariamente che Sony svelerà un modello di punta.

Per quanto riguarda il futuro, Sony sembra aver convinto un creatore di contenuti, un fotografo e un regista (Philip Bloom) a trascorrere del tempo con il dispositivo e tutti hanno cose carine da dire come: “Sembrava quasi che fosse una fotocamera collegata a un telefono”, quindi c'è quello.

Un'altra cosa nota del telefono è la presenza di un pulsante di scatto dedicato, qualcosa che è diventato un punto fermo sugli smartphone Sony negli ultimi tempi.

A parte questo, beh, dovrete aspettare l'evento della prossima settimana, anche se è possibile che Sony rilasci qualche altro teaser in anticipo.