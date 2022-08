Sony SRS-XB13: speaker Bluetooth piccolo, potente e impermeabile (36€)

Vuoi portare i tuoi artisti preferiti al mare o in piscina ma temi che il tuo smartphone si rovini per colpa dell’acqua e della polvere? L’ottimo speaker Bluetooth Sony SRS-XB13 è in offerta su Amazon al prezzo più economico di sempre con uno sconto del 38%. Ad appena 36€, infatti, il piccolo dispositivo del colosso giapponese è pronto a soddisfare tutte le tue personali esigenze con un sound potente, avvolgente e ben equalizzato con un ingombro praticamente minimo.

Uno degli aspetti più interessanti dello speaker Bluetooth di Sony è senza ombra di dubbio il suo design compatto e resistente, due caratteristiche che lo rendono adatto per essere portato sempre con sé senza temere il contatto con la polvere oppure con i liquidi.

Il piccolo e potente speaker Bluetooth Sony SRS-XB13 è in offerta su Amazon

Non farti ingannare dal prezzo economico e dallo sconto a due cifre: lo speaker di Sony integra la tecnologia Extra Bass solitamente disponibile nei modelli più costosi; si tratta di una funzione che spinge al massimo le basse frequenze per sprigionare un groove irresistibile. Inoltre, nonostante le dimensioni contenute è presente una batteria di lunga durata che ti assicura fino a 16 ore di playback.

Il piccolo e potente speaker Bluetooth di Sony può essere tuo da subito a un prezzo ridicolo: mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon. Resterai positivamente colpito dalla qualità audio nonostante il prezzo estremamente economico e il suo design compatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.