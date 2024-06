Sony SRS-XB100: altoparlante compatto ma potente, oggi è in offerta a meno di 40€

Oggi Amazon propone l’altoparlante ultra-compatto Sony SRS-XB100 ad un prezzo fenomenale. Si tratta di una soluzione portatile, progettata per offrire un suono potente e aiutarti a portare la tua musica sempre con te. Oggi può essere tuo a meno di 40€, grazie ad un generoso sconto del 39% sul suo normale prezzo di 64,99€.

Questo simpatico altoparlante portatile è disponibile su Amazon anche in diverse altre colorazioni, tra cui una versione molto bella azzurra / ciano — ad ogni modo, è il modello color grigio ad avere la scontistica più interessante.

Con un peso contenuto e dimensioni compatte, è facile da trasportare e perfetto per l’uso in movimento. La qualità del suono del SRS-XB100 è sorprendente per le sue dimensioni compatte, grazie a un driver a gamma completa da 2W e un radiatore passivo che migliora i bassi. Offre un suono bilanciato e chiaro con una buona estensione delle basse frequenze.

In termini di connettività, il SRS-XB100 utilizza la tecnologia Bluetooth 5.0 per un’accoppiamento rapido e stabile con dispositivi mobili. È anche dotato di un ingresso ausiliario per dispositivi non Bluetooth e della tecnologia NFC per un accoppiamento one-touch con dispositivi compatibili.

La durata della batteria è notevole, con fino a 16 ore di riproduzione continua. Non perdere questa offerta: acquistalo subito a solamente 39,99€.