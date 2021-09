Sony Pulse 3D: prezzo mai visto su Amazon!

Le Sony Pulse 3D sono disponibili su Amazon a soli 85,97 euro. Il piccolo ribasso vi permette di risparmiare una decina di euro sul prezzo originale e di portarvi a casa delle cuffie gaming eccezionali. Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Sony Pulse 3D: caratteristiche principali

Se siete tra i fortunati ad avere già la vostra PlayStation 5, allora non potete farvi scappare l'acquisto delle cuffie da gaming Sony Pulse 3D che permettono di godere di un divertimento a 360°. Sono semplicemente fantastiche con il loro design elegante che si abbina perfettamente alla console, ma oltre a ciò queste cuffie sono dotate di tecnologie avanzatissime per poter trionfare in qualunque videogames voi amiate.

In particolar modo sono anzitutto comodissime perché hanno imbottiture di qualità e si regolano a vostro piacimento. Poi è anche giusto sottolineare che sono dotate di cancellazione del rumore per godervi appieno i vostri titoli preferiti senza disturbi ambientali di qualsiasi tipo.

Sui padiglioni sono presenti i tasti fisici per abilitare o disabilitare eventuali impostazioni. I microfoni, invece, sono integrati e registrano la vostra voce in modo chiaro e cristallino. In più, rispetto a molti altri modelli in commercio sono wireless dunque non hanno bisogno di cablature nonostante sia presente un cavo in confezione per offrirvi la possibilità di utilizzare l'accessorio come meglio crediate. Infine con queste cuffie vi godete la tecnologia Tempest 3D AudioTech come non mai.

Acquistate subito le Sony Pulse 3D su Amazon a soli 85,97 euro. Le ordinate oggi e le ricevete in appena qualche giorno a casa senza dover pagare nulla se siete membri Prime.