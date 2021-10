Sony Pulse 3D: le cuffie per PlayStation 5 che non temono concorrenza

Se le tue ore passare davanti alla PlayStation 5 hanno bisogno di un upgrade, ascoltami: dimenticati gli auricolari con cavetto degli anni 2000 e acquista le Sony Pulse 3D. Sono le cuffie wireless ufficiali uscite insieme alla console e quini create appositamente per completare l'esperienza. Su Amazon le trovi in offerta a soli 85,99€, un ottimo prezzo.

Le spedizioni non solo sono gratuite in tutta Italia, ma ci impiegano pochissimo così puoi utilizzarle fin da subito.

Sony Pulse 3D Wireless: cosa devi sapere su queste cuffie

Con un'estetica elegante e che ricorda in tutto e per tutta la PlayStation 5, le Sony Pulse 3D Wireless avvolgono le tue orecchie come se fossero burro. Questo un po' per farti capire come sono comode. Forse rispetto a qualche altro modello potrebbero apparire un po' più pesanti, ma una volta che ti ci abitui neanche le senti.

Le imbottiture e l'archetto si modellano completamente per un utilizzo che può durare ore ed ore intere. Sono dotate di tutto ciò di cui potresti aver bisogno quindi di un doppio microfono per poter parlare con il tuo team nel Party, comandi sul padiglione per regolare volume e quant'altro e cancellazione attiva del rumore per poterti isolare nel tuo mondo e sentire anche i più piccoli dettagli durante le partite decisive.

Ovviamente, come suggerisce il nome, sono sprovviste di cablatura e sono totalmente wireless. Le colleghi alla tua console mediante l'apposita chiavetta USB che ti viene fornita in confezione. Per quanto riguarda l'autonomia io ti consiglio di non pensarci troppo, le ricarichi giusto ogni tanto!

Pronto a vivere questa avventura? Allora acquista subito le tue Sony Pulse 3D wireless su Amazon a soli 85,99€. Le ordini e diventano tue in appena uno o due giorni con le spedizioni Prime garantite.