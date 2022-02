Sony presenta ufficialmente gli innovativi auricolari LinkBuds

Gli auricolari true wireless Sony LinkBuds rivoluzionano l'ascolto musicale, grazie al design ad anello con trasparenza sonora che non ti farà mai perdere contatto con il mondo esterno.

Sony cambia tutto: non avete mai visto un prodotto come i LinkBuds

Utilizzare le cuffiette è davvero semplicissimo, grazie alle smart gesture: per intenderci, sarà possibile interrompere o riprendere la riproduzione musicale anche tappando direttamente in prossimità dell'orecchio, senza neppure sfiorare gli auricolari. Una comodità che tornerà certamente utile a molti.

L'esclusivo form factor con anello esterno aggiuntivo dà modo di godersi appieno l'esperienza musicale senza però isolarsi dall'ambiente circostante. Inoltre, grazie alla funzione Speak-to-Chat, il flusso audio verrà automaticamente interrotto nel momento in cui si dovesse cominciare a parlare con qualcuno.

Qualità d'ascolto notevole ed estrema ergonomia in fase di utilizzo: anche dopo diverse ore non si avvertirà la naturale stanchezza che, generalmente, si manifesta con le più tradizionali cuffiette in-ear. Siamo inoltre al cospetto di un prodotto impermeabile (IPX4) e con autonomia garantita per oltre 5 ore (12 ore con la custodia di ricarica).

Gli auricolari true wireless Sony LinkBuds saranno disponibili nei colori grigio e bianco al prezzo consigliato di 180 euro: maggiori informazioni sul sito ufficiale.