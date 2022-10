Sony presenta la vlog-camera perfetta per i content creator

In questi giorni Sony ha svelato una nuova fotocamera per vlogger e content creator. Si chiama ZV-1F ed è pensata proprio per chi deve creare contenuti sui social con costanza, velocità, qualità e immediatezza. Costa 500 dollari, ovvero 650€ da noi in Italia e arriverà sul mercato fra pochissimo. Scopriamo i suoi dettagli e le sue caratteristiche complete.

Sony ZV-1F: le caratteristiche

Questo è il terzo modello della gamma: ha un sensore da 20,1 Megapixel, fa video in 4K ed è facilissima da utilizzare. Come detto, l’OEM nipponico ha rilasciato questo prodotto che ha anche un prezzo molto accessibile. È lo strumento perfetto per chi lavora con i social network e presenta una qualità drasticamente superiore a quella di un classico smartphone, anche di un iPhone 14 Pro o un Pixel 7 Pro.

Il sensore è sempre da 1 pollice come il modello precedente, la Sony ZV1, ma qui c’è uno zoom grandangolare che arriva fino a 20 mm. Lo schermo si può ribaltare anche di 360 gradi e c’è una visuale extra che perfetta anche di autoriprendersi e farsi autoscatti e video selfie, ideali per i vlog. Costa poco, ma non significa niente: è davvero eccezionale.

In primo luogo c’è un microfono direzionale con polarizzazione fatta per isolare la voce e in confezione troverete anche il deadcat che attenua i rumori del vento. La gamma ISO spazia fra 125 e 12800 e c’è anche una mini luce LED utile per la registrazione. Ha lo zoom digitale 2X in FHD e 1,5X in 4K, ma non è stabilizzata. Se si vuole avere una sorta di stabilizzazione dovrete sopportare un ritaglio di 1,23X. Il frame rate spazia fra i 30 e i 120 fps per i video in 4K e in 1080p. Può acquisire hyperlapse 60X in HD. Citiamo il pulsante per l’attivazione rapida del bokeh e lo “Shot Mark” che serve per creare brevi clip di massimo 60 secondi, pensati apposta per i social e trasferibili via app al proprio telefono.

Ad ogni modo, questo gioiellino di casa Sony si porta a casa a 500 dollari (prezzo americano). Sarà acquistabile fra pochissimi giorni anche da noi. Se volete il modello precedente invece, sappiate che è in super sconto a soli 706,59€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.