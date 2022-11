Sony LinkBuds: a questo prezzo sono da prendere subito (-44%)

È da un po’ che stavi cercando degli auricolari true wireless? Eri alla ricerca di un modello diverso dal solito? Allora oggi li hai trovati, e per di più in offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari Sony LinkBuds a soli 99,99 euro, anziché 179,99 euro.

Questo rappresenta il prezzo più basso mai visto su Amazon per cui per averli dovrai essere rapido, perché andranno a ruba. Come dicevo sono degli auricolari diversi dal solito, hanno infatti un design ad anello che ti permetterà di ascoltare la tua musica senza perdere il contatto con la realtà. Batteria gigante, suono stupendo e resistenti all’acqua.

Se non vuoi perdere quest’offerta devi dirigerti adesso su Amazon. Acquista subito i tuoi auricolari Sony LinkBuds a soli 99,99 euro. Se completi l’ordine oggi li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per i clienti Amazon Prime.

Sony LinkBuds: un’esperienza mai provata prima

Grazie all’innovativo design con cui sono state progettate si adattano al tuo orecchio per il massimo del comfort. Inoltre, mentre stai ascoltando la tua musica e qualcuno ti parla, riuscirai a sentirlo distintamente senza dover togliere le cuffie. E appena incomincia a parlare la musica viene subito messa in pausa. Godono di un avanzato sistema di elaborazione del segnale vocale che ti permetterà di fare chiamate chiare anche in ambienti rumorosi.

Sia la custodia di ricarica che gli auricolari sono piccoli e leggeri, li potrai indossare per molto tempo senza nemmeno accorgerti di averli. Avrai la possibilità di controllare i tuoi brani musicali senza toccare gli auricolari ma solo toccando due volte davanti a un orecchio. Hanno un grado di protezione IPX4 che ti permetterà di usarli anche mentre fai sport e possiedono una batteria che dura fino a 17 ore.

Questo è veramente un treno che passa una volta sola e per salire a bordo deve essere veloce. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari Sony LinkBuds a soli 99,99 euro, anziché 179,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.