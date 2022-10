Sony LinkBuds in offerta su Amazon al 44% in MENO

Oggi voglio portare alla tua attenzione un’offerta di Amazon che è veramente molto interessante. Con uno sconto del 44% sul prezzo originale potrai avere i rivoluzionari auricolari Sony LinkBuds a soli 99,99 euro, invece che 179,99 euro.

In che senso sono rivoluzionari? Perché grazie al design ad anello ti permetteranno di ascoltare la tua musica preferita senza però estraniarti completamente da ciò che ti circonda. La tecnologia di questi auricolari ti permetterà di essere versatile e scegliere se il momento di ascoltare o di parlare. Inoltre sono leggerissimi e resistenti all’acqua.

Lasciati alle spalle i vecchi metodi di ascolto, scegli l’innovazione e il progresso. Scegli gli auricolari Sony LinkBuds che oggi puoi acquistare su Amazon a soli 99,99 euro.

Sony LinkBuds: consapevole di tutto quello che ti circonda

Gli auricolari Sony LinkBuds pesano solo 4 grammi e grazie anche al design ergonomico potrai tenerli per tutto il giorno senza fastidi. Nella confezione troverai 5 supporti di taglie diverse, così potrai scegliere quello è più confortevole per te. Anche la custodia è piccola e leggera, pensata per chi vuole avere tutto comodamente in tasca.

Immergiti nella tua musica con il DSEE che ti permetterà di ascoltare i brani musicali in modo nitido e chiaro e grazie a Speack-to-Chat, se incominci a parlare gli auricolari metteranno la musica in pausa in automatico. Anche le chiamate saranno sempre al top, tu udrai chiaramente la voce di chi ti sta parlando e lo stesso sarà per chi è dall’altra parte.

Inoltre non dovrai nemmeno toccare gli auricolari per alzare o abbassare il volume o passare alla canzone successiva, ti basteranno due tocchi davanti all’orecchio. Così le cuffiette saranno sempre stabili e nella giusta posizione. Infine sono resistenti all’acqua per cui le potrai usare anche per fare sport.

Prendi al volo questa offerta di Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari Sony LinkBuds a soli 99,99 euro, invece che 179,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.