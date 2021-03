Sei in cerca di un paio di cuffie Bluetooth? Le Sony WF-XB700 sono in offerta su Amazon a soli 69,99€. Il ribasso del 53% corrisponde a uno sconto effettivo di 80,01€ che rende l’acquisto un vero affare. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Sony WF-XB700: le cuffie che stavi cercando

Nella loro colorazione Blu, queste wearable non passano inosservate. Grazie al case in colore coordinato e alle loro funzioni, le cuffie di Sony rappresentano un prodotto ottimo.

L’implementazione del nuovo Chip Sony Bluetooth è garante di connessioni stabili e a bassa frequenza, le quali rendono l’esperienza di ascolto al di sopra delle righe. Grazie alla tecnologia Extra Bass, infatti, il suono riprodotto è potente e profondo con bassi corposi e toni alti armoniosi.

Degna di nota è la batteria delle cuffie che abbinata alla custodia di ricarica garantisce circa 18 ore di riproduzione. Sono sufficienti 10 minuti di ricarica per ottenere circa un’ora aggiuntiva di ascolto.

Tra le features più interessanti vi è la certificazione IPX4 che rende queste cuffie wireless resistenti all’acqua e perfette anche per chi pratica sport. Il loro design che comprende tre punti di appoggio all’interno dell’orecchio le rende a prova di movimento.

I piccoli pulsanti sul corpo delle due cuffie consento di accedere a dei comandi veloci e facili da utilizzare. La cuffia destra regola la riproduzione musicale, richiama l’assistente vocale e attiva le chiamate in viva voce. La cuffia sinistra regola il volume della riproduzione musicale.

