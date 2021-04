Hai sempre desiderato un paio di cuffie true wireless? Le Sony WF 1000XM3 sono in offerta su Amazon a soli 149,99€. Il ribasso del 28% viene reso ulteriormente conveniente da un coupon da 30€ che rende l’acquisto un affare.

Sony: le cuffie true wireless che stavi cercando

Il design con cui sono state costruite rende le cuffie di Sony uniche nel loro genere. Nettamente differenti da quelle presenti sul mercato, acquistano un tocco di eleganza nella loro colorazione nera.

Dal formato In Ear, queste wearable scompaiono una volta indossate risultando discrete. Nonostante le loro dimensioni, in ogni caso, forniscono un’esperienza degna di nota.

Gli altoparlanti integrati, infatti, restituiscono un suono di alta qualità con bassi potenti e toni alti chiari. Ogni riproduzione suona equilibrata e apprezzabile.

Il noise cancelling consente di utilizzare gli auricolari anche in fase di chiamata. Grazie alla rimozione del rumore, infatti, l’audio sarà sempre nitido sia per chi parla che per chi telefona. I microfoni integrati assicurano una voce cristallina.

Degna d nota è la modalità Quick Attention con cui attivare il suono ambientale senza rimuovere una cuffia e dunque parlare con le persone in maniera semplice e veloce.

Per quanto riguarda la batteria, grazie alla custodia di ricarica questi dispositivi ne raggiungono una complessiva di 24 ore. La ricarica rapida consente di ottenere circa 90 minuti aggiuntivi di ascolto con appena 10 minuti di carica.

Trattandosi di un prodotto top di gamma, queste cuffie sono compatibili con Google Assistant, Alexa e Siri e dunque collegabili a smartphone Android, iOS e PC.

Le cuffie WF-1000XM3 di Sony sono compatibili con Google Assistant, Alexa e Siri e dunque collegabili a smartphone Android, iOS e PC.

