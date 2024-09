Sony, JBL, Bose e Philips: le migliori cuffie wireless in sconto da prendere oggi

Vuoi sapere quali siano le migliori cuffie wireless di oggi? Se hai un budget basso, oppure vuoi assicurarti il meglio del meglio e sei quindi disposto a spendere di più, questa lista è quella che stavi aspettando. Abbiamo selezionato appositamente i 4 migliori brand della categoria con i migliori sconti di Amazon. Dunque tieniti pronto per ascoltare la musica in qualsiasi posto e per fare chiamate senza disturbi.

Le migliori cuffie wireless dei migliori 4 brand

Se vuoi spendere pochissimo allora devi acquistare Philips H4205WT che con il 60% di sconto puoi avere a soli 19,99 euro. Sono leggerissime, hanno un’autonomia da 29 ore e un tasto per amplificare i bassi. Sicuramente la scelta migliore low budget.

Salendo un po’ di prezzo abbiamo le straordinarie Sony WH-CH520 con connessione multipoint, microfoni sensibili e fino a 50 ore con una sola ricarica. Le puoi avere con appena 34,99 euro.

Abbiamo poi una selezione di cuffie wireless JBL. Le Tune 510BT, anche loro con connessione multipla fino a 2 dispositivi in contemporanea, possibilità di parlare con gli assistenti vocali e fino a 40 ore di autonomia. Oggi sono tue a soli 29,99 euro.

Le JBL Tune 520BT le puoi acquistare su Amazon a soli 39,99 euro, invece che 59,99 euro. Come per il modello precedente sono leggerissime e pieghevoli. Possiedono una batteria che dura fino a 57 ore, un microfono incorporato che capta solo la tua voce e una connessione Bluetooth a bassissima latenza.

Infine, per la selezione JBL, segnaliamo le straordinarie Live 770NC. Possiedono una cancellazione adattiva del rumore in base all’ambiente circostante, un audio surround strepitoso e coinvolgente. Possiedono cuscinetti morbidi che isolano bene dal rumore esterno e fino a 65 ore di autonomia. Oggi sono tue a soli 118,99 euro con lo sconto del 34%.

Se poi non vuoi proprio fare rinunce allora devi assolutamente avere le inimitabili Bose QuietComfort Ultra Headphones. Godono della cancellazione del rumore e di un audio spaziale che arriva da ogni direzione. I microfoni riescono a concentrarsi solo sulla tua voce e filtrano i rumori di sottofondo. Godono di un’autonomia da 24 ore e le puoi pagare anche a rate a tasso zero a partire da 73 euro al mese.

Sicuramente tra le migliori cuffie wireless che abbiamo selezionato hai trovato le tue. Perciò, senza ulteriori indugi, completa il tuo acquisto e le potrai ricevere a casa in pochi giorni, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.