Sony ha appena lanciato il microfono wireless ECB-W2BT capace di grado il suono ad oltre 200 m di distanza. Il colosso nipponico di fatto, è noto per i suoi prodotti innovativi e di alta qualità progettati per soddisfare le diverse esigenze degli utenti.

Sony svela il microfono wireless ECB-W2BT

Oggi l’azienda ha svelato un altro gadget di prim’ordine che tiene il passo con le esigenze dell’era COVID-19 in cui le teleconferenze e le riunioni virtuali sono diventati il nuovo paradigma. Il dispositivo è chiamato Sony ECB-W2BT. Con il microfono wireless, sarà possibile effettuare una trasmissione stabile e pulita con un segnale forte anche ad una distanza massima di 200 metri in un ambiente aperto e privo di barriere. Inoltre, può essere utilizzato per la registrazione audio per realizzare registrazioni audio digitali a basso rumore attraverso l’interfaccia digitale di supporto.

Non di meno, il microfono wireless gode di un nuovo design che include unità microfoniche omnidirezionali di alta qualità per sopprimere il rumore. Questo può anche captare suoni chiari da diverse direzioni al fine di ottenere una registrazione audio di alta qualità.

Il prodotto utilizza il codec Qualcomm aptX a bassa latenza che può fornire una registrazione audio di alta qualità e bassa latenza. Sono disponibili tre modalità di registrazione, inclusa la modalità MIC, la MIX e una innovativa RCVR. Gli utenti possono registrare la voce e il suono ambientale in diversi modi in base alle proprie esigenze.

La modalità MIC riceve solo il suono unidirezionale dall’estremità del microfono, il che la rende adatta per applicazioni come conferenze web e trasmissioni dal vivo. D’altra parte, nella modalità RCVR, il ricevitore ottiene solo un suono unidirezionale. Per cosa è utile? Per la trasmissione di commenti su eventi sportivi e o per i vlog dei content creator. Infine, nella modalità MIX, sia il microfono che il ricevitore possono essere schierati in contemporanea, perfetto per chi fa interviste doppie.

Sony ECM-W2BT è inoltre dotato di un piccolo paravento che può ridurre efficacemente il rumore del vento durante la registrazione all’aperto. Quando è collegato a una fotocamera, il ricevitore può essere alimentato dalla slitta hot shoe della fotocamera e può durare fino a 9 ore di registrazione. Non ci sono ancora informazioni sul prezzo e sulla disponibilità, ma il prodotto è già elencato sul sito Web dell’azienda.

Sony

Elettronica