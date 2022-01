Sony: i nuovi TV mini LED sono perfetti per PlayStation 5

Come parte della sua gamma di televisori per il 2022, Sony ha presentato la sua line-up di TV Mini LED in occasione del CES 2022 di Las Vegas.

È una notizia interessante anche per gli appassionati di videogiochi, visto che i nuovi televisori LCD sono indirizzati per il gaming con la certificazione “Perfect for PlayStation 5“, che sta ad indicare la presenza di feature come Auto HDR Tone Mapping e Auto Low Latency Mode.

Perché i nuovi TV Mini Led Sony sono perfetti per PlayStation 5

Approfondiamo il discorso lato videogioco. Tutti i modelli di TV Mini LED Sony sono progettati per funzionare al meglio con PlayStation 5, la console di ultima generazione che continua ad essere introvabile sul mercato a causa della carenza di scorte.

I fortunati che la posseggono o riescono acquistarne una possono adesso pensare ai nuovi televisori LCD Sony di quest'anno, che includeranno il supporto al gaming in 4K e 120 HZ, l'Auto Tone Mapping che si abilita in modo automatico non appena si accende la PS5 e una funzione che riduce al minimo la latenza dei comandi.

La notizia importante: il variable refresh rate sarà disponibile al lancio senza la necessità di un aggiornamento firmware. Questo significa che possiamo aspettarci il debutto su PlayStation 5 in un futuro ormai prossimo.

Per il resto, parlando della line-up da un punto di vista più tecnico, partiamo dalla MASTER Series Z9K Mini LED, con risoluzione 8K, Cognitive Processor XR e la tecnologia XR Backlight Master Drive, pensata per controllare con precisione la retroilluminazione allo scopo di garantire neri profondi, un contrasto preciso e alta luminosità. La serie sarà disponibile nelle varianti da 85 e 75 pollici.

Più ampia la scelta per la serie X95K con diagonali da 65, 75 e 85 pollici.

Per quanto riguarda il sonoro, si punta a non “costringere” l'utente ad acquistare una soundbar da abbinare al televisore: tutti i TV Premium Sony continueranno ad utilizzare la tecnologia degli altoparlanti Acoustic Multi-Audio, con un sistema 85 watt nella serie Z9K e a 60 watt su X95K.

Il lancio della nuova line-up di TV Mini Led Sony è prevista quest'anno, ma si attendono conferme per l'Europa.