Sony HT-S40R: audio cinematografico 5.1 da 600W, per un'immersione sonora senza paragoni

Se desideri un sistema audio potente e dalla qualità eccellente per la tua tv, la Sony HT-S40R è la scelta perfetta per te. Questo sistema di home theather da 5.1 canali ha una potenza da 600W, e ti offrirà un’esperienza audio avvolgente e coinvolgente.

Grazie alla tecnologia Dolby Digital avvertirai suoni nitidi e realistici sia che tu stia guardando un film o che tu stia giocando con il tuo gioco preferito. I suoi 5.1 canali garantiscono un’esperienza surround autentica: la soundbar anteriore si occupa dei dialoghi, mentre il subwoofer cablato aggiunge bassi profondi e gli speaker wireless sono in grado di avvolgerti con effetti sonori davvero incredibili.

Il sistema è studiato per essere intuitivo e pratico da utilizzare. Gli speaker posteriori si collegano infatti in modalità wireless all’unità centrale, in questo modo non dovrai occuparti della presenza di fili ingombranti. Il subwoofer è cablato per garantirti sempre una connessione stabile ed elegante.

Per quanto riguarda l’aspetto visivo si tratta di un dispositivo estremamente elegante e compatto, a cui non è difficile trovare uno spazio – piccolo o grande che sia – all’interno del tuo salotto o della tua camera da letto.

Grazie alla connessione Bluetooth potrai collegare facilmente il tuo smartphone o altri dispositivi a Sony HT-S40R e goderti la tua musica preferita senza l’utilizzo di fili. Inoltre questo sistema audio dispone di ingressi HRMI ARC, ottico e analogico, ed è quindi in grado di garantirti il massimo della compatibilità con quasi tutte le TV moderne.

Questo dispositivo prevede diverse modalità audio, così da adattare nel miglior modo il suono ai tuoi gusti a seconda che tu stia guardando un film o ascoltando musica. Se sei alla ricerca di un home Theater potente, pratico e dal suono avvolgente, questo è senza dubbio la scelta che fa al caso tuo. Al momento su Amazon è venduto al prezzo straordinario di 315,00 euro: non lasciartelo scappare con il 21% di sconto!