Sony ha denunciato Huawei per l'utilizzo del marchio "GT"

Sony sta litigando con Huawei per l'utilizzo del marchio GT. Sì, avete letto bene. Una nuova causa è stata intentata contro Huawei.

Sony e Huawei litigano: come finirà la causa?

Il colosso nipponico punta a combattere l'azienda cinese per l'adozione di uno dei suoi marchi su una serie di smartwatch. Per chi non lo sapesse, il produttore di smartphone cinese ha lanciato la sua serie di smartwatch di punta con il marchio “Watch GT“. Secondo LetsGoDigital, la società aveva depositato il marchio per le parole “GT 3” e “GT 5” presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), ed è lì che è iniziata la controversia tra Sony Interactive Entertainment e Huawei.

Durante un processo di domanda di marchio qualsiasi terza parte è autorizzata a presentare un'obiezione. Così, nel 2016, il colosso tecnologico giapponese aveva presentato ricorso contro Huawei.

Nel 2019, la società aveva presentato un'altra petizione anche contro gli utilizzi delle suddette nomenclature da parte della società asiatica ma, al momento della seconda controversia, Watch GT e GT 2 erano già stati presentati nel mercato globale. Ora, Sony vuole continuare questa lotta e ha intentato una causa contro Huawei in Europa nell'agosto scorso. Al momento, le procedure legali sono ancora in corso e i risultati non arriveranno a breve.

Il motivo dell'obiezione dell'azienda al marchio “GT” è legato alla sua popolare serie di videogiochi “Gran Turismo”. Questa è una serie giapponese di videogames di simulazione di corse sviluppata da Polyphony Digital per la console PlayStation, di proprietà di Sony. In altre parole, quest'ultimo mira ad acquisire i diritti esclusivi sul marchio “GT” per il suo simulatore di guida.

Come andrà a finire? Restate connessi per ulteriori sviluppi in merito.