Sony è pronta a svelare il nuovo top di gamma: Xperia 5 V arriva il 1° settembre

Sembra che il nuovo smartphone top di gamma di casa Sony, l’Xperia 5 V, verrà annunciato in Giappone fra pochissimi giorni. Il debutto è fissato per il 1° settembre 2023. A dirlo, un post pubblicato dal colosso nipponico su Twitter/X.

Sony Xperia 5 V: cosa sappiamo ad oggi?

Sony non è un brand che è solito lanciare tanti smartphone durante l’anno; ne rilascia veramente pochi ma questi sono tutti grandiosi in ogni aspetto. Solitamente le soluzioni che propone sono quasi tutte di fascia alta anche se qualche midrange lo abbiamo conosciuto. La società è pronta a svelare il nuovo flagship per il mercato internazionale. Si chiamerà Sony Xperia 5 V e sarà l’erede del predecessore, l’Xperia 5 IV. Il debutto è previsto per il 1° settembre nel paese natale (in Giappone) alle ore 16:00 (ora locale). Ovviamente l’evento sarà visibile anche in live streaming sul canale dell’azienda su YouTube.

Dal teaser vediamo che questo telefono sarà un cameraphone in grado di scattare ottime foto anche al buio. Il form factor del prodotto sarà squadrato, come sempre, e i pulsanti saranno tutti allocati sul frame laterale destro.

Light the way with Xperia. One week until our new product announcement on SonyXperia YouTube! Set your reminder for 1st Sept, 2023 – 16:00 Japan time / 09:00 CEST.#Sony #Xperia #SonyXperia #ProductAnnouncement #NextXperia #3in2 pic.twitter.com/tgNqSNoh3f — Sony | Xperia (@sonyxperia) August 25, 2023

Dallo spot però non vediamo ulteriori dettagli sull’ammiraglia in questione. Secondo un precedente rumor sappiamo però che ci sarà un modulo fotografico a forma di pilota composto da diversi sensori con flash LED coadiuvati dal rivestimento Zeiss T*- Ci sarà il jack audio da 3,5 mm e sarà venduto in blu, nero e bianco. Sotto la scocca troveremo lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm accompagnato da 16 GB di RAM e da tanto storage su memorie UFS 4.0. Ci sarà una batteria con velocità di ricarica da 33W.

Nelle notizie correlate, se volete provare uno smartphone del colosso nipponico, vi consigliamo l’Xperia 10 V, il midrange premium che costa solo 414,48€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

