Se stai cercando un paio di cuffie wireless, semplici ma funzionali sei proprio nel posto giusto. Questo modello di Sony è disponibile su Amazon a soli €29,90. Praticamente se lo acquisti risparmi circa €20 sul prezzo di listino e ti porti a casa una bomba di tecnologia. Le spedizioni sono finanche gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Sony: le cuffie on ear che amerai

Andare in giro con delle cuffie cablate non è esattamente uno spasso. Anche il semplice stare al computer può causare dei problemi e delle costrizioni collegate alla lunghezza limitata del filo. Se ti sei stancato di questi problemi, acquistare un paio di cuffie wireless è la soluzione che fa proprio per te. Queste di Sony sono disponibili in 3 colorazioni diverse, scegli quale più ti piace ed hai subito un mondo di funzionalità a tua disposizione.

In particolar modo, le on ear sono completamente imbottite così da risultare comode ed ergonomiche. Sono anche leggerissime quindi le puoi indossare per diverse ore senza mai provare fastidio. In merito agli altoparlanti non posso dirti molto: Sony in questo campo è una maestra e nonostante l'economicità del prodotto, non si è tirata indietro. Ti basterà provarle per capire cosa intendo.

Ti renderà felice sapere che è incorporato un microfono i quale non sono ti rende la vita più facile ma ti dà la possibilità di richiamare l'attenzione i due assistenti più famosi al mondo ossia Google Assistant e Siri.

In conclusione, avrai a disposizione anche una batteria megagalattica con autonomia fino a 35 ore e ricarica rapida a seguito.

Non fartelo scappare acquista subito queste cuffie wireless di Sony su Amazon a soli €29,90. Le ordine le ricevi in Massimo 48 ore se sei un membro prime. Se invece non sei abbonato, scegli punti di ritiro per avere le consegne gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable