Sony compra Square Enix? Cosa c'è di vero nel rumor

Le vendita di gran parte della divisione occidentale di Square Enix ha scatenato nuovamente le indiscrezioni su una possibile cessione del gruppo giapponese ad un attore di terze parti. Voci di corridoio che puntavano tutte su Sony, per la quale si parla di una grossa acquisizione ormai da qualche settimana.

A parlarne in queste ore è stato il giornalista e insider Jeff Grubb, che su Twitter ha ammesso di aver effettivamente sentito come l’affare Sony-Square Enix potrebbe essere il grande investimento di cui si è parlato. Tiene a precisare tuttavia di non avere conferme in tal senso e di prendere il tutto come quella che effettivamente è: una semplice indiscrezione.

Sony compra Square Enix: facciamo chiarezza

Quello delle acquisizioni è un tema sempre particolarmente delicato, specialmente se sono protagoniste due grosse realtà come Sony e Square Enix. È veramente difficile che possano uscire delle voci affidabili su operazioni di questa portata: solitamente se questo succede avviene su testate di primaria importanza, specialmente se di natura economica, che anticipano di fatto un annuncio imminente che può avvenire subito dopo la diffusione del rumor.

È quello che di fatto è successo con Microsoft nelle sue operazioni monstre con Bethesda e Activision: nessuna voce di corridoio nei mese e nelle settimane antecedenti, ma se ne è iniziato a parlare solo poche ore prima dell’annuncio, e su giornali di rilievo, che poi è effettivamente arrivato.

Quindi, per quanto fattibile possa sembrare, ad oggi non ci sono elementi sufficienti per parlare di una Sony vicina all’acquisizione di Square Enix, la compagnia giapponese che possiede, tra gli altri, i franchise di Final Fantasy, Dragon Quest e Kingdom Hearts. Banalmante: finché tra le parti non si raggiunge un vero accordo, ammesso che vi sia effettivamente in essere una trattativa, qualsiasi indiscrezione può essere considerata quasi alla stregua della classica…”sparata”.